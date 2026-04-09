Kocaeli Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Nisan 2026 Perşembe günü, Kocaeli'de hava durumu farklılık gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 4-5 derece civarında bekleniyor. Gün ilerledikçe sıcaklık 10-11 dereceye yükselecek.

Hava koşulları açısından gün boyunca hafif yağış görülebilir. Dışarı çıkarken bir şemsiye almak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek. Terlemeyi önlemek için kat kat giyinmek pratik olacaktır. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek iyi bir tercih olabilir.

Rüzgar hafif esecek. Bu, hava koşullarını serinletebilir. Rüzgâra karşı korunaklı alanlarda vakit geçirmek akıllıca. Rüzgâra dayanıklı giysiler tercih etmek de önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacak. 10 Nisan Cuma günü hava sıcaklıkları 2-5 derece arasında bekleniyor. Orta şiddette yağışların görülmesi öngörülüyor. 11 Nisan Cumartesi günü ise sıcaklık 3-9 derece arasında değişecek. Bölgesel düzensiz yağışlar da bekleniyor.

Bu nedenle, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlara karşı hazırlıklı olmak gereklidir.