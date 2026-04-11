Kocaeli Hava Durumu! 11 Nisan Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Nisan 2026 Cumartesi, Kocaeli'de hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 4-5 derece civarında. Hafif yağışların meydana gelmesi bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar 10-11 dereceye kadar yükselecek. Nem oranı yüksek. Bu nedenle kat kat giyinmek avantaj sağlayacaktır. Rüzgar hafif esecek. Bu durum hava koşullarını serinletebilir. Rüzgâra dayanıklı giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelecek. 12 Nisan Pazar günü sıcaklık 5-6 derece arasında değişecek. Az bulutlu bir hava bekleniyor. 13 Nisan Pazartesi günü sıcaklık 9-10 dereceye ulaşacak. Güneşli bir gün olması bekleniyor. 14 Nisan Salı günü hava sıcaklığı 10-11 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

