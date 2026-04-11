Kocaeli Hava Durumu! 11 Nisan Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de hava durumu 11 Nisan 2026 Cumartesi günü değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 4-5 derece civarında seyredecek ve hafif yağışlar bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 10-11 dereceye yükselebilir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle kat kat giyinmek avantaj sağlarken, rüzgâra karşı korunaklı giysiler tercih edilmelidir. Önümüzdeki günlerde hava ılıman hale gelecek ve güneşli günler bekleniyor.

Kocaeli Hava Durumu! 11 Nisan Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 11 Nisan 2026 Cumartesi, Kocaeli'de hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 4-5 derece civarında. Hafif yağışların meydana gelmesi bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar 10-11 dereceye kadar yükselecek. Nem oranı yüksek. Bu nedenle kat kat giyinmek avantaj sağlayacaktır. Rüzgar hafif esecek. Bu durum hava koşullarını serinletebilir. Rüzgâra dayanıklı giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelecek. 12 Nisan Pazar günü sıcaklık 5-6 derece arasında değişecek. Az bulutlu bir hava bekleniyor. 13 Nisan Pazartesi günü sıcaklık 9-10 dereceye ulaşacak. Güneşli bir gün olması bekleniyor. 14 Nisan Salı günü hava sıcaklığı 10-11 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek çok önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Kat kat giyinmek faydalıdır. Rüzgâra karşı korunaklı alanlarda vakit geçirmek iyi bir fikir olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye bulundurmak da önemlidir. Ayrıca, rüzgâra dayanıklı giysiler tercih etmek akıllıca olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
