Kocaeli Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 - 32 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 17 - 20 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük, yaklaşık %20 olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı 6 - 8 km/saat arasında, kuzeydoğu yönünden esecek.

Bugün, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün var. Plaj ziyaretleri için de sıcak ve güneşli hava oldukça elverişli. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 29 - 31 derece civarında olacak. 14 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 28 - 30 derece bekleniyor. Her iki gün de güneşli ve yağışsız geçecek.

Bu sıcak hava koşullarında önlemler almak önemli. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek etkili olacaktır. Güneş kremi kullanmak da gerekli. Bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak sağlığınız için faydalı. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serin saatlere planlamak iyi bir fikir. Güneşin dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda fazla kalmaktan kaçınılmalıdır.

Kocaeli'de hava durumu 12 Temmuz 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli geçecek. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Sıcak hava koşullarında sağlık önlemlerini almak büyük bir önem taşıyor.