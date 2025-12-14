Kocaeli Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün 14 Aralık 2025 Pazar günü Kocaeli'de hava durumu yerel koşullara göre değişkenlik gösterebilir. İzmit'te hava sıcaklığının 11 derece civarında olması bekleniyor. Darıca'da ise sıcaklık 10 derece civarında olacak. Her iki bölgede hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde, 15 Aralık Pazartesi günü Kocaeli'de hava sıcaklığının 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Hafif sağanak yağmurların görülmesi de mümkün. Salı günü hava sıcaklığının 12 derece civarına yükselebileceği düşünülüyor. Güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. Çarşamba günü ise hava sıcaklığı 13 derece civarına ulaşacak. Bol güneş ışığı altında açık havanın olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalıyız. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli saatlerde hafif kıyafetler tercih edilebilir. Ancak ani hava değişimlerine karşı yanınızda bir ceket bulundurmak iyi bir önlem olacaktır.