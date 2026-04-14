Kocaeli Hava Durumu! 14 Nisan Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Nisan 2026 Salı günü, Kocaeli'de hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde serin bir hava hakim. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde sıcaklık artacak. Daha ılıman bir hava hissedilecek. Nem oranı gün içinde değişkenlik gösterecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Yağış beklenmiyor.

Yarın, 15 Nisan Çarşamba günü, hava yine parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 18 ile 21 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde serin bir hava etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren sıcaklık yükselecek. Daha ılıman bir hava hissedilecek. Yağış beklenmiyor.

16 Nisan Perşembe günü, hava tekrar parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 16 ile 18 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali düşük görünüyor.

17 Nisan Cuma günü, hava az güneşli olacak. Sıcaklık 15 ile 17 derece arasında seyredecek. Yağış beklenmiyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Tedbirli olunması önerilir. Gün içinde sıcaklık artacak. Daha ılıman bir hava hissedilecektir. Rüzgar hafif esecek. Rüzgarlı günlere karşı hazırlıklı olunması faydalı olacaktır. Yağış beklenmediği için şemsiye veya yağmurluk bulundurmanıza gerek yok.