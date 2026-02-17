HABER

Kocaeli Hava Durumu! 17 Şubat Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 17 Şubat 2026 Salı günü yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Gün içinde hava sıcaklıkları 16 ile 20 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde 11 derece olan sıcaklık, öğle saatlerinde 19 dereceye yükselecek. Hafif yağmur ve parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Rüzgar sabah 7 km/saat, öğle 18 km/saat hızla eserek akşam 15 derece civarında kalacak. Hazırlıklı olmak, dışarıda şemsiye veya kalın giysiler almak önemli.

Kocaeli Hava Durumu! 17 Şubat Salı Kocaeli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 17 Şubat 2026 Salı, Kocaeli'de hava durumu yağışlı ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 16 ile 20 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 11 derece olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 19 dereceye yükselecek. Bu saatlerde hafif yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında kalacak. Hafif yağışlı hava devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Yağmurlu bir hava görülecek.

Rüzgar sabah doğu yönünden 7 km/saat hızla esecek. Öğle saatlerinde rüzgarın hızı 18 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 13 km/saat, gece saatlerinde ise 10 km/saat esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %78, öğle %45, akşam %57 ve gece %77 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Şubat Çarşamba günü sıcaklıkların 12 ile 15 derece arasında olması bekleniyor. Bu günde hafif yağmur ihtimali var. 19 Şubat Perşembe günü sıcaklık 15 ile 20 derece arasında olacak. Hafif yağmur beklentisi bulunuyor. 20 Şubat Cuma günü güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıkların 20 ile 25 derece arasında olması bekleniyor.

Bu hava koşullarına göre Kocaeli'de yaşayanların ve ziyaretçilerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmeyen mont almanız faydalı olacak. Serin havalarda kalın giysiler tercih etmelisiniz. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmakta fayda var. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalı, rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almalısınız. Hava durumunun güncel tahminlerini takip etmek yararlı olacaktır.

