Kocaeli Hava Durumu! 19 Mayıs Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Mayıs 2026 Salı günü, Kocaeli'de hava durumu keyifli. Hava açık ve güneşli. Sıcaklık 20 ile 22 derece arasında. Rüzgar hafif esiyor. Yağış beklenmiyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 20 Mayıs Çarşamba günü, hava kapalı olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 18 ile 20 derece arasında olacak. 21 Mayıs Perşembe günü, hava kapalı ve yer yer şiddetli sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 14 ile 18 derece arasında değişecek. 22 Mayıs Cuma günü, bir-iki kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 17 ile 21 derece arasında olacak.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı vücut koruma önemlidir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir olabilir. Hava durumunu düzenli takip ederek planlarınızı uygun yapabilirsiniz.