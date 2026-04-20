Kocaeli Hava Durumu! 20 Nisan Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

20 Nisan 2026 Pazartesi, Kocaeli'de hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık ise 6 ile 8 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 ile %80 arasında değişkenlik gösterecek. Rüzgar saatte 10 ile 15 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 21 Nisan Salı günü, hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece olacak. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. 22 Nisan Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 11 ile 13 derece düşecek. Sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. 23 Nisan Perşembe günü, hava sıcaklıkları 6 ile 15 derece arasında olacak. Sağanak yağışların sürmesi tahmin ediliyor. 24 Nisan Cuma günü, hava sıcaklıkları 6 ile 18 derece arasında değişecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacaktır.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri, gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanında su geçirmez yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızı artacağı saatlerde dikkatli olmalı, kapalı alanlarda bulunmalısınız. Sıcaklıkların düşeceği günlerde uygun giyinmeye özen göstermelisiniz.

Kocaeli'de hava durumu değişkenlik göstereceği için, planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak büyük önem taşımaktadır.