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Kocaeli Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü sıcak ve güneşli bir hava hakim. Gündüz sıcaklık 33 dereceye kadar çıkarken, gece 17-18 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %33 seviyesindedir ve rüzgar kuzeydoğudan esip saatte yaklaşık 6 kilometre hızla hareket ediyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürerken, güneş koruyucu kullanımı ve bol su tüketimi ön plana çıkıyor. 23 Temmuz'da hafif yağış beklentisi var.

Kocaeli Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 20 Temmuz 2026 Pazartesi, Kocaeli'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 33 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 17-18 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %33 civarında. Ayrıca yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 6 kilometre.

Kocaeli'deki hava durumu, açık ve güneşli bir gün geçirmek isteyenler için uygun. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde, güneş ışınlarının dik geldiği dönemlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı. Ayrıca bol su içmek de önemlidir. Hafif bir rüzgar olsa da serinlik beklenmemeli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 34 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 19-20 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. 22 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 32-33 derece olacağı tahmin ediliyor. 23 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 26-27 dereceye düşecek ve hafif yağış bekleniyor.

Gelecek günlerde hava sıcaklıkları yüksek seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olacakların güneş koruyucu kullanması önerilir. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek de iyi bir fikir. Hava sıcaklıklarının düşeceği 23 Temmuz Perşembe günü hafif yağış beklendiği için şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

Kocaeli'de 20 Temmuz Pazartesi günü sıcak ve güneşli bir hava olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin, yüksek sıcaklıklar için önlem alması önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak da gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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