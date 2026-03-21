Kocaeli Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

21 Mart 2026 Cumartesi günü Kocaeli'de hava durumu, kısa süreli sağanaklarla birlikte 9°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 7°C ile 9°C arasında değişecek. Rüzgar, kuzey yönünden saatte yaklaşık 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %80 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde, 22 Mart Pazar günü hava durumu 10°C olarak bekleniyor. 23 Mart Pazartesi günü sıcaklık 11°C olacak. 24 Mart Salı günü yine 10°C civarında sıcaklık öngörülüyor. Bu günlerde kısa süreli sağanakların etkili olması bekleniyor.

Bu hava koşullarında, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kalın giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Kısa süreli sağanaklar nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmakta yarar var. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık daha düşük olabileceğinden, rüzgâra karşı koruyucu kıyafetler giymeniz önerilir.

Nem oranının yüksek olması nedeniyle, solunum yolu hassasiyeti olanlar dikkatli olmalıdır. Özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkarken önlem almak önemlidir.