Kocaeli Hava Durumu! 23 Aralık Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de hava durumu 23 Aralık 2025 Salı günü, kapalı ve bulutlu bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında değişecekken, hissedilen sıcaklık 4 ile 5 derece civarında olacak. Nem oranı %74 ile %86 arasında seyredecek. Rüzgar hızı ise 9 ile 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek, kalın kıyafetler giymek dışarıda rahat etmek açısından önemli olacak.

Doğukan Akbayır

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı günü, Kocaeli'de hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 ile 9 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar ise 4 ile 5 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %74 ile %86 arasında değişiyor. Rüzgar hızı 9 ile 13 km/saat arasında esmesi bekleniyor. Gün doğumu saati 08:21, gün batımı saati 17:36 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de benzer şekilde devam edecek. 24 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklıkları 8 ile 13 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklıklar 6 ile 8 derece civarında bekleniyor. 25 Aralık Perşembe günü hava sıcaklıkları 6 ile 12 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıkların ise 4 ile 6 derece civarında olması bekleniyor. 26 Aralık Cuma günü hava sıcaklıkları 3 ile 8 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık 3 ile 4 derece civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Hava koşulları kapalı ve bulutlu kalacak. Dışarı çıkarken kalın ve sıcak tutacak kıyafetler giymek önemlidir. Nem oranı yüksek olacağı için su geçirmez ayakkabılar tercih edilebilir. Suya dayanıklı kıyafetler de iyi bir seçenek olacaktır. Rüzgar hafif eseceğinden rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Bu önlemler soğuk ve nemli hava koşullarında rahatlık sağlayabilir.

