Kocaeli Hava Durumu! 24 Mayıs Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Mayıs 2026 Pazar. Kocaeli'de hava durumu yağmurlu. Sıcaklık 14 ile 20 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 5 kilometre olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Pazartesi günü, 25 Mayıs 2026, sıcaklık 11 ile 21 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Salı günü, 26 Mayıs 2026, hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 12 ile 26 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali azalacak. Çarşamba günü, 27 Mayıs 2026, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 13 ile 27 derece arasında olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı. Şemsiye taşımak da önemlidir. Sıcak günlerde hafif giysiler tercih edilmeli. Nefes alabilen kumaşlar kullanılmalıdır. Bol su içmek gereklidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıdır. Hava koşullarına göre plan yaparak açık hava etkinliklerini ertelemek uygun olacaktır. Kapalı alanlarda etkinlikleri gerçekleştirmek daha iyi bir tercih olabilir.