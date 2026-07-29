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Kocaeli Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 29 Temmuz 2026 günü hava sıcaklıkları 18 ile 31 derece arasında değişecek. Havanın açık kalması, nem oranının %35 civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar hızı ise 9 km/saat olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 18 ile 29 derece aralığında kalacak. Bu sıcak ve kuru havalarda, öğle saatlerinde güneşten korunmak için önlemler almak önemli. Bol su tüketimi ve hafif giysiler öneriliyor.

Kocaeli Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 29 Temmuz 2026 Çarşamba. Kocaeli'de hava sıcaklıkları 18 ile 31 derece arasında olacak. Gün boyunca hava açık olacak. Nem oranı %35 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 9 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 18 ile 29 derece arasında olacak. 31 Temmuz Cuma günü ise 19 ile 29 derece arasında değişmesi bekleniyor. Her iki gün de hava açık kalacak. Nem oranı %35 ile %38 arasında olacak. Rüzgar hızı 9 ile 10 km/saat arasında tahmin ediliyor.

Bu sıcaklık ve nem koşullarında öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi önerilir. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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