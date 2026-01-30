HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 30 Ocak 2026 Cuma günü serin ve yağışlı hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 15 derece civarında, en düşük sıcaklık ise 8 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %75 seviyesinde kalacak. Rüzgar, saatte 27 kilometre hızla esecek. Yoğun bulutluluk ve yüksek yağış ihtimali, dışarıda vakit geçirecekleri su geçirmez giysi ve şemsiye bulundurmaya zorunlu kılıyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek.

Kocaeli Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 30 Ocak 2026 Cuma günü, Kocaeli'de hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 15 derece civarında kalacak. En düşük sıcaklık ise 8 derece civarında bekleniyor. Ortalama nem oranı %75 seviyesinde olacak. Rüzgar saatte 27 kilometre hızla esecek. Bulutluluk oranı %89 civarında tahmin ediliyor. Yağış ihtimali ise %89 olarak öngörülmekte. Gün doğumu saati 08:12, gün batımı saati ise 18:15 olarak hesaplandı.

Bu serin ve yağışlı hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkatli olmayı gerektiriyor. Yanınıza su geçirmez mont veya şemsiye almanız önemli. Böylece ıslanmaktan korunabilirsiniz. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terlik veya su geçirmez ayakkabı tercih etmek faydalı olacaktır. Ayaklarınızın kuru kalmasına yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak yağışlı ve serin seyredecek. 31 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklığının 11 derece civarında olması bekleniyor. En düşük sıcaklık ise 6 derece civarında tahmin ediliyor. 1 Şubat Pazar günü hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık 5 derece öngörülmekte. 2 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklığının 8 derece civarında olması bekleniyor. En düşük sıcaklık 1 derece olarak tahmin ediliyor.

Bu serin ve yağışlı hava koşulları için yine hazırlıklı olmanız gerekiyor. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, ıslanmaktan korunmalı. Uygun giysiler tercih etmek oldukça önemlidir. Yanınıza alacağınız su geçirmez mont veya şemsiye faydalı olacaktır. Ayrıca su geçirmez ayakkabı tercih etmek, ayaklarınızın kuru kalmasını sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem! Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem!
İş yerine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı varİş yerine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.