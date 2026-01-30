Kocaeli Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Ocak 2026 Cuma günü, Kocaeli'de hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 15 derece civarında kalacak. En düşük sıcaklık ise 8 derece civarında bekleniyor. Ortalama nem oranı %75 seviyesinde olacak. Rüzgar saatte 27 kilometre hızla esecek. Bulutluluk oranı %89 civarında tahmin ediliyor. Yağış ihtimali ise %89 olarak öngörülmekte. Gün doğumu saati 08:12, gün batımı saati ise 18:15 olarak hesaplandı.

Bu serin ve yağışlı hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkatli olmayı gerektiriyor. Yanınıza su geçirmez mont veya şemsiye almanız önemli. Böylece ıslanmaktan korunabilirsiniz. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terlik veya su geçirmez ayakkabı tercih etmek faydalı olacaktır. Ayaklarınızın kuru kalmasına yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak yağışlı ve serin seyredecek. 31 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklığının 11 derece civarında olması bekleniyor. En düşük sıcaklık ise 6 derece civarında tahmin ediliyor. 1 Şubat Pazar günü hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık 5 derece öngörülmekte. 2 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklığının 8 derece civarında olması bekleniyor. En düşük sıcaklık 1 derece olarak tahmin ediliyor.

Bu serin ve yağışlı hava koşulları için yine hazırlıklı olmanız gerekiyor. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, ıslanmaktan korunmalı. Uygun giysiler tercih etmek oldukça önemlidir. Yanınıza alacağınız su geçirmez mont veya şemsiye faydalı olacaktır. Ayrıca su geçirmez ayakkabı tercih etmek, ayaklarınızın kuru kalmasını sağlar.