HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

kocaeli’de 79 yıllık kolonya geleneği

Kocaeli’de 1947’den beri süren kolonya geleneği, Nejat Olguntürk tarafından yaşatılıyor. Kolonyanın önemi artarken, güvenilir ürün tercihinin gerekliliği vurgulanıyor.

kocaeli’de 79 yıllık kolonya geleneği

Kocaeli’de 1947 yılında Kolonyacı Hikmet, el arabasında mendil ve çorap satarak esnaflık hayatına başladı. Bu süreçteki ilgi, kolonyacılığa evrildi. Bugün, 79 yıl sonra aile geleneği üçüncü kuşağa ulaştı. Nejat Olguntürk, yaklaşan bayram öncesi kolonya talebini ve güvenilir ürün tercihinin gerekliliğini vurguladı.

kocaeli’de 79 yıllık kolonya geleneği 1

Bayram öncesi kolonya geleneğini yaşatan aile işletmesi, uzun bir geçmişe sahip. Kolonyacı Hikmet, 1947’de mesleğin temelini attı. Nejat Olguntürk, bu geleneği üçüncü kuşak olarak sürdürüyor. Hikaye, mendil ve çorap satışıyla başladı. Kokuya duyulan ilgi ise kolonyacılığı doğurdu. Eski bayramlardaki kalabalık artık yok. Ancak salgın sonrası bilincin arttığı gözlemleniyor. Limon kolonyası hala en çok tercih edilen ürün.

kocaeli’de 79 yıllık kolonya geleneği 2

Nejat Olguntürk, dedesi Kolonyacı Hikmet’in dükkânında aile geleneğini sürdürdüklerini belirtti. Dedesinin el arabasından kolonyaya geçiş hikayesini anlattı. Dede, İstanbul’da malzemeleri temin etti ve deneylerle kolonyasını üretti. Olguntürk, 10 yıldır bu geleneği yaşatmaya çalıştığını ifade etti.

kocaeli’de 79 yıllık kolonya geleneği 3

Bayram öncesi kolonyaya talep artıyor. Ancak, eski yıllardaki yoğunluk kaybolmuş. Dış faktörler etkili oluyor. Savaşlar ve siyaset bu durumu etkiliyor. Yine de kalıcı müşterileri var. Salgın sonrası kolonya bilinci oluştu. İnsanlar, bu ürünün faydalı olduğunu hatırladı. Yakın zamandaki yıllara göre talep artmış durumda.

kocaeli’de 79 yıllık kolonya geleneği 4

Müşteriler, genellikle limon kolonyasını tercih ediyor. Parfüm kokulu çeşitler de mevcut. Dedesi, geliştirdiği özel formüllerle farklı kokular sunmuştu. Olguntürk, çocuklarına devretmeyi hayal ediyor. Dükkanın 100. yılını görmek istiyor.

Vatandaşlara güvenilir markaları tercih etmeleri önerisinde bulundu. Kolonya alırken dikkatli olunmalı. Söz konusu ürünlerin alerji yapabileceği unutulmamalı. Kaliteyi düşürmeden üretim yapmaya özen gösteriyor. Dedesi gibi bu kaliteyi devam ettirmeye çalışıyor.

kocaeli’de 79 yıllık kolonya geleneği 5

kocaeli’de 79 yıllık kolonya geleneği 6
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kars ile Bakü arasında direkt uçuş için kritik toplantıKars ile Bakü arasında direkt uçuş için kritik toplantı
Afşin’e baharın müjdecisi leylekler geldiAfşin’e baharın müjdecisi leylekler geldi

Anahtar Kelimeler:
kolonya Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Evini arabasını satıp memleketine fabrika kurmuştu! 178 çeşit ürün üretti

Evini arabasını satıp memleketine fabrika kurmuştu! 178 çeşit ürün üretti

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.