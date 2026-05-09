kocaeli’de 79 yıllık kolonya geleneği

Kocaeli’de 1947 yılında Kolonyacı Hikmet, el arabasında mendil ve çorap satarak esnaflık hayatına başladı. Bu süreçteki ilgi, kolonyacılığa evrildi. Bugün, 79 yıl sonra aile geleneği üçüncü kuşağa ulaştı. Nejat Olguntürk, yaklaşan bayram öncesi kolonya talebini ve güvenilir ürün tercihinin gerekliliğini vurguladı.

Nejat Olguntürk, dedesi Kolonyacı Hikmet’in dükkânında aile geleneğini sürdürdüklerini belirtti. Dedesinin el arabasından kolonyaya geçiş hikayesini anlattı. Dede, İstanbul’da malzemeleri temin etti ve deneylerle kolonyasını üretti. Olguntürk, 10 yıldır bu geleneği yaşatmaya çalıştığını ifade etti.

Bayram öncesi kolonyaya talep artıyor. Ancak, eski yıllardaki yoğunluk kaybolmuş. Dış faktörler etkili oluyor. Savaşlar ve siyaset bu durumu etkiliyor. Yine de kalıcı müşterileri var. Salgın sonrası kolonya bilinci oluştu. İnsanlar, bu ürünün faydalı olduğunu hatırladı. Yakın zamandaki yıllara göre talep artmış durumda.

Müşteriler, genellikle limon kolonyasını tercih ediyor. Parfüm kokulu çeşitler de mevcut. Dedesi, geliştirdiği özel formüllerle farklı kokular sunmuştu. Olguntürk, çocuklarına devretmeyi hayal ediyor. Dükkanın 100. yılını görmek istiyor.

Vatandaşlara güvenilir markaları tercih etmeleri önerisinde bulundu. Kolonya alırken dikkatli olunmalı. Söz konusu ürünlerin alerji yapabileceği unutulmamalı. Kaliteyi düşürmeden üretim yapmaya özen gösteriyor. Dedesi gibi bu kaliteyi devam ettirmeye çalışıyor.



