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Kocaeli’de aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunacak yer aradı.Kocaeli’de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kocaeli’de aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kocaeli’de etkili olan sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunacak yer aradı.

Kocaeli’de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin saçakları altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Kentin birçok noktasında etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük yaşarken, yağış kısa süre sonra etkisini azalttı. Meteorolojinin yağış uyarısının ardından etkili olan sağanağın gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kocaeli’de aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi 1

Kocaeli’de aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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