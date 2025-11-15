Kocaeli’de etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan sis, özellikle Kartepe yönünde kendini daha fazla hissettirdi. Alçak seyreden sis bulutları nedeniyle trafikte akıcılık yavaşlarken, sürücüler kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. İzmit ve Kartepe çevresini kaplayan yoğun sis, havadan da görüntülendi. Şehri saran sis tabakası kartpostallık görüntüler oluştururken, ulaşımda ise zaman zaman aksamalara yol açtı. Yetkililer, sisli havanın etkisini sürdürmesi beklediğinden sürücülere hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır