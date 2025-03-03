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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Zelenski Batı silahlarıyla bir savaş başlattı ve şimdi ihanete uğradı

03.03.2025 07:36
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi eleştirerek, "Zelenski, Batı silahlarıyla bir savaş başlattı ve şimdi ihanete uğradı." dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Zelenski Batı silahlarıyla bir savaş başlattı ve şimdi ihanete uğradı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya platformu X hesabından Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Zelenskiy'nin Batı tarafından yalnız bırakıldığını savunan Petro, "Zelenskiy, Batı silahlarıyla bir savaş başlattı ve şimdi ihanete uğradı. Kendi silahlarını kullanan Rusya tarafından silahsız bırakıldı. Bu durumda Zelenskiy, politikasını değiştirmeli ve Slav halkları arasındaki birliği sağlamaya çalışmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, taraflar arasında diyalog çağrısında bulunarak, "21. yüzyılın savaşları, fosil ekonomisinin savaşlarıdır. Zelenskiy, Vladimir Putin ile doğrudan, herhangi bir aracı olmadan konuşmalı ve Slav dünyasında siyasi ve ekonomik bir barış anlaşmasını dünyaya açık hale getirmelidir." ifadelerini kullandı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kolombiya Vladimir Zelenskiy
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