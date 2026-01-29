HABER

Kolombiya'da uçak kazası! Hepsi hayatını kaybetti

Kolombiya’da aralarında bir temsilciler meclis üyesinin de bulunduğu 15 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı, Venezuela sınırı yakınlarında radardan kayboldu. Uçağın düştüğü belirlenirken 13 yolcu ve 2 mürettebattan kurtulan olmadı.

Kolombiya'da düşen küçük uçakta 15 kişi hayatını kaybetti.

MECLİS ÜYESİ DE VARDI

Kolombiya'da düşen küçük uçakta Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya'nın da aralarında bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kuzey Santander Vatandaş Güvenliği Sekreteri George Quintero, uçağın enkazının La Playa kasabasına bağlı Curasica köyünde çiftçiler tarafından bulunduğunu açıkladı.

KURTULAN OLMADI

Quintero, uçaktaki 13 yolcu ve 2 mürettebatın yaşamını yitirdiğini kaydederek, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini aktardı.
Kaynak: DHA

