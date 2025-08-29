HABER

Komisyon anayasa hazırlayacak mı? TBMM Başkanı Kurtulmuş son noktayı koydu

TBMM'de 'terörsüz Türkiye' kapsamında kurulan komisyon hakkında anayasa tartışmaları gündemdeydi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tartışmalara son noktayı koydu: "Burası anayasa hazırlayacak komisyon değil. Neler yapılabileceği TBMM'ye hazırlanıp gönderilecek. Kararı verecek olan TBMM Genel Kurulu."

Hazar Gönüllü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KOMİSYONUN SÜRESİ UZATILABİLİR"

Kurtulmuş'un değerlendirmelerinden öne çıkan kesitler şu şekilde:

  • Komisyonun hemen kuruluşunda aldığımız karar, 31 Aralık 2025'te komisyon çalışmalarını sonlandırması. Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir.

"BURADA ANAYASA HAZIRLANMAYACAK"

  • Burası anayasa hazırlayacak komisyon değil. Burada yasa, anayasa hazırlanmayacak. Neler yapılabileceği TBMM'ye hazırlanıp gönderilecek. Kararı verecek olan TBMM Genel Kurulu. Teklifler geliyor, teklifler olgunlaşacak.

"KOMİSYON İÇİN HERKESİN GÖRÜŞÜNÜ ALDIK"

  • Komisyonun büyük temsil gücü var. Komisyon için herkesin görüşünü aldık. Bu sürece şehit aileleriyle başlamak istedik. Şehit aileleri ve gazilerin taleplerini alıyoruz. Bazı şehit aileleri, harp malulleri, gaziler, farklı güvenlik birimlerinden dinleyemediklerimizi önümüzdeki süreçte dinleyip taleplerini alacağız.

  • Silah bırakma bir an evvel tamamlanmalı.

  • Komisyon çalışmalarında hiçbir şekilde özerklik, bağımsızlık, ayrı bir bölge, Kürtçenin resmi dil olması gibi en ufak bir talep gündeme gelmedi.

  • Bu konu hiçbir şekilde ne kişisel, ne de siyasi PR meselesi değildir. Eğer bu konuyu kazanırsak hep beraber kazanacağız.
