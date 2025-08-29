Komisyon anayasa hazırlayacak mı? TBMM Başkanı Kurtulmuş son noktayı koydu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kurtulmuş'un değerlendirmelerinden öne çıkan kesitler şu şekilde:
Komisyonun büyük temsil gücü var. Komisyon için herkesin görüşünü aldık. Bu sürece şehit aileleriyle başlamak istedik. Şehit aileleri ve gazilerin taleplerini alıyoruz. Bazı şehit aileleri, harp malulleri, gaziler, farklı güvenlik birimlerinden dinleyemediklerimizi önümüzdeki süreçte dinleyip taleplerini alacağız.
Silah bırakma bir an evvel tamamlanmalı.
Komisyon çalışmalarında hiçbir şekilde özerklik, bağımsızlık, ayrı bir bölge, Kürtçenin resmi dil olması gibi en ufak bir talep gündeme gelmedi.
