Komisyonda konuşan emekli generalden vekillere tepki! O davranışları sinirlendirdi: "Dinlemiyorsanız konuşmayayım"

Türkiye'nin en önemli gündem maddesi 'Terörsüz Türkiye' süreci. MHP lider Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan süreç komisyon aşamasına geçti. Birçok görüşmenin yapıldığı komisyon 14'üncü toplantısını bugün gerçekleşirdi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Komisyonun, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 14. toplantısının ilk oturumunda, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri dinledi. Toplantıya katılan isimler arasında AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner ile gazeteci Oral Çalışlar da yer aldı.

BAHÇELİ'NİN 'KURUCU LİDER' İFADESİNE ELEŞTİRİ

Nefes'ten Murat Gürgen'in haberine göre Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş Cumhuriyet kurulduğundan bu yana vatandaşlar arasında ayrım yapılmadığını, asimilasyon politikası uygulanmadığını anlattı. Karakuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için kullandığı 'kurucu lider' ifadesini eleştirdi ve bu tanımın hukuken de geçersiz olduğunu söyledi.

VEKİLLERE TEPKİ: "DİNLİYORSANIZ DEVAM EDEYİM, DİNLEMİYORSANIZ KONUŞMAYAYIM"

Karakuş açıklamalarının devamında ise ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi’ne ve terör örgütü PKK’ya silah temin ettiğine dikkat çekti. Bu sırada milletvekili sıralarından gelen konuşmalara da tepki gösteren Karakuş, "Dinliyorsanız devam edeyim, dinlemiyorsanız konuşmayım" dedi.

"TERÖRİSTBAŞINI KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ GÖSTERMEK KARDEŞLİĞİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR"

Emekli Uzman Jandarmalar Derneği Başkanı Şeref Çayırtepe komisyonda değerlendirmelerde bulundu. Çayırtepe, "Terörsüz Türkiye sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Devletimize her daim güvendik, güvenmeye davet ediyoruz. Türkiye’de asla Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır. Kırmızı plakalı araçlara binip devletin imkanlarını eşit şekilde kullanmaktadırlar. Teröristbaşını Kürtlerin temsilcisi göstermek kardeşliğimize zarar vermektedir. Korkumuz sürecin sonunda teröristlerin cezasız kalmasıdır. Öcalan’ın serbest bırakılmasını ve affın gündeme gelmesini asla kabul etmiyoruz. PKK bugün silah bıraksa da yarın başka isimle karşımıza çıkabilir" dedi.

"BU MİLLETİN KADERİYLE KİMSE OYNAMASIN"

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Cahit Koca ise "Anayasa’nın değiştirilemez hükümleri bizim kırmızı çizgimizdir. Devletin kurucu değerleri pazarlık konusu yapılamaz. Şehitlerimizin aziz hatıraları çiğnetilmemeli, gazilerimizin onurları kıracak her türlü söylemin karşısında olunmalıdır. Umut hakkı asla tanınmamalı, suçları cezasız kalmamalıdır. Biz bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu milletin kaderiyle kimse oynamasın" şeklinde konuştu.

MECLİS'TEKİ SLOGANA TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği Başkanı Ali Tilkici "Devletin resmi dili Türkçedir. Bu sadece hukuk kuralı değil, milletin özüdür. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Hiçbir terör örgütü bu milletin kaderini ve iradesini değiştirilemez. Teröre taviz, af, şehit ailelerinin gazilerinin yüreğini yaralar" dedi. DEM Parti Grup Toplantısında terör örgütü ele başı için atılan sloganlara tepki gösteren Tilkici, Meclis Başkanlığı’nın cezalandırıcı adım atmasını istedi.