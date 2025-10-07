HABER

Komşu katili için müebbet hapis kararı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde husumetli olduğu komşusunu av tüfeği ile öldürdüğü iddiasıyla yargılanan katil zanlısı için karar çıktı. Kasten öldürme suçundan dolayı müebbet hapis cezası talebi ile yargılanan katil zanlısı Bayram A. (62) Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada son sözünde "Öldürme amacım olsa birkaç kez ateş ederdim. Böyle bir olay yaşadığım için çok pişmanım" ifadelerinde bulundu.

Mahkeme Bayram A.’yı müebbet hapis cezasına çarptırırken, öldürülen Cengiz Çetin’in eşi ve kızları ‘Adalet yerini buldu’ ifadelerinde bulundu.
Seydikemer İlçesi Kadıköy Mahallesi'nde Bayram A. (62) yonca yüklü traktörüyle arazisinden geçmek isteyen, komşusu Cengiz Çetin'e (45) av tüfeğiyle ateş ederek ölümüne neden olmuştu. Bayram A. kasten adam öldürme suçu nedeniyle müebbet hapis cezası istemi ile yargılandığı davanın son duruşmasında son sözünde "Öldürme amacıyla ateş etmedim. Havaya ateş etmek istedim. Öldürme kastıyla ateş etsem birkaç kez ateş ederdim. Böyle bir olay yaşadığım için çok pişmanım" ifadelerinde bulundu.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına ölen Cengiz Çetin’in eşi, annesi, kızları ve avukatları ile taraf avukatı katıldı. Cengiz Çetin’in eşi Deniz Çetin ve kızları Kadriye ve Zehra Çetin de şikayetçi olduklarını belirterek, "Babam vefat ettiği için biz çok zor durumda kaldık. En ağır şekilde cezalandırılsın" dediler.

Sanık Bayram A. ve taraf avukatlarının yaptığı savunmanın ardından verilen 15 dakika ara sonrası karar açıklandı. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, tutuklu sanık Bayram A.’nın kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, indirim uygulanmadığını ve tutukluluğunun devamına karar verildiğini bildirdi.

Bayram A. ve avukatının olayda haksız tahrik bulunduğu iddiasıyla kararı istinaf mahkemesine taşıyacakları öğrenildi.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Öldürülen Cengiz Çetin’in kızı Kadriye Çetin duruşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Adalet yerini buldu. Zor durumda olan insanlar için de daha iyi olur. Sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İndirim verilmedi. Bu karar bizi ferahlattı" derken, öldürülen Cengiz Çetin’in eşi Deniz Çetin ise, "Adalete güveniyorduk. Adalet yerini buldu" dedi.

(İHA)

07 Ekim 2025
07 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
