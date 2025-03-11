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Komşu terörü! Kapısını bıçakladı, mermi bıraktı: ‘Senin kanını dökeceğim’

11.03.2025 07:43
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İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde yaşayan Servet D. (44), üst komşusu Zeynep A. (71) ile yaşadığı sorunlar sonucu açılan dava kapsamında duruşmadayken Zeynep A.'nın oğlu Bülent A. (49), evine saldırdı. Servet D.'nin evinin önünü gören güvenlik kamerasını sopa ile parçalayan Bülent A., kapıyı da bıçakla defalarca çizdi ve kapıya bir de mermi bıraktı. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları…

Komşu terörü! Kapısını bıçakladı, mermi bıraktı: ‘Senin kanını dökeceğim’

İstanbul Zeytinburnu'da meydana gelen adeta korku filmlerini aratmadı. Emlak işiyle meşgul olan Servet D., üst komşusu Zeynep A. ile anlaşmazlıkları sonucu mahkemelik oldu. İkili uzlaşamayınca dava açıldı.

Açılan dava kapsamında duruşma görüldüğü sırada Servet D.'nin dairesine gelen Bülent A., önce elindeki sopa ile evin önünü gören güvenlik kamerasını kırdı sonra da kapıya bıçakla saldırarak birçok yerini çizdi.

Bunlarla da yetinmeyen Bülent A., kapıya bir de mermi bıraktı. Yaşananlara kayıtsız kalmayan Servet A., Bakırköy Cumhuriyet Başsavlığı'na suç duyurusunda bulundu.

"BU BİNAYA GİREMEYECEKSİN, KANINI DÖKECEĞİM"

Servet D., şikayet dilekçesinde Sabah gazetesinde yer alana habere göre; yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bülent A. isimli şahsın annesi benim üst komşum. Bugün annesi ile duruşmam vardı.

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Duruşma sonrası evime geldim. Evime geldiğimde yasal izinle taktırdığım kendi dairemin üzerinde bulunan kameranın parçalanmış olduğunu gördüm. Kapımın da bıçakla çizildiğini gördüm.

Ayrıca kapımın önünde bir adet mermi de vardı. Kamera kayıtlarını geri sardığımda şahsın Zeynep A.'nın oğlu Bülent A. olduğunu gördüm. Polis çağırdım. Polisleri beklerken şahıs saldırgan tavırlar sergiledi. Bana saldırdı ve ekipler ayırdı.
Senin saçını keseceğim. Bu binaya giremeyeceksin. Kanını dökeceğim gibi tehditler etti. Şahıstan şikayetçi ve davacıyım. Azmettiren kişinin annesi olduğunu düşünüyorum. Uzaklaştırma talep ediyorum"

2Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu kavga komşu
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