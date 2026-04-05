Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesinde komşular arasında gürültü sebebiyle çıkan silahlı kavgada karı-koca vurularak hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşular arasında gürültü yüzenden meydana gelen husumetin devamında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.O. tabanca ile ateş açtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Açılan ateş sonucu T.A. ve eşi C.A., yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili M.O., İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

