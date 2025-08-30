Kömür yüklü kamyon, az daha faciaya neden oluyordu

Olay sabah saatlerinde Hacı Apti Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 64 plakalı bir kömür kamyonu manevra yaptığı sırada cadde üzerinde bulunan koskoca elektrik direğini yıkıp bölgeden uzaklaştı. Gürültü üzerine sokağa çıkan vatandaşlar durumu 112 İhbar hattına bildirerek olaydan sonra kaçıp giden kömür kamyonunun plakasını da güvenlik güçlerine bildirdi.

Olayda elektrik telleri yola ve araçların üzerine savrulurken yaralanan ya da ölen kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.

(İHA)