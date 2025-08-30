HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kömür yüklü kamyon, az daha faciaya neden oluyordu

Muğla’nın Milas ilçesinde bir kömür kamyonu manevra sırasında koskoca elektrik direğini yıkıp kaçtı. Facianın eşiğinden dönülen olayda bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Güvenlik güçleri direği yıkıp kaçan kamyon ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kömür yüklü kamyon, az daha faciaya neden oluyordu

Olay sabah saatlerinde Hacı Apti Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 64 plakalı bir kömür kamyonu manevra yaptığı sırada cadde üzerinde bulunan koskoca elektrik direğini yıkıp bölgeden uzaklaştı. Gürültü üzerine sokağa çıkan vatandaşlar durumu 112 İhbar hattına bildirerek olaydan sonra kaçıp giden kömür kamyonunun plakasını da güvenlik güçlerine bildirdi.

Kömür yüklü kamyon, az daha faciaya neden oluyordu 1

Olayda elektrik telleri yola ve araçların üzerine savrulurken yaralanan ya da ölen kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.

Kömür yüklü kamyon, az daha faciaya neden oluyordu 2

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Ata'nın huzurunda! "Emanetimiz emin ve ehil koridorlarda"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Ata'nın huzurunda! "Emanetimiz emin ve ehil koridorlarda"
Dikkat çekici bulgu: Çatalhöyük'te 9 bin yıllık sır çözülüyor!Dikkat çekici bulgu: Çatalhöyük'te 9 bin yıllık sır çözülüyor!

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Bitcoin için '8 kat artacak' iddiası! 'Hedef 1 milyon dolar' dedi, heyecan arttı

Bitcoin için '8 kat artacak' iddiası! 'Hedef 1 milyon dolar' dedi, heyecan arttı

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

250 bin liraya tetikçi tutmuşlar! Golani Çetesi'ne darbe

250 bin liraya tetikçi tutmuşlar! Golani Çetesi'ne darbe

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

YÖK’ün baraj kararını iptal ettirdi, 837 kişi hukuk fakültesine girdi!

YÖK’ün baraj kararını iptal ettirdi, 837 kişi hukuk fakültesine girdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.