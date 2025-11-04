HABER

Kömürleri indirirken yüzüne demir saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin bahçesinde römorktan kömür indirirken yüzüne demir parçası saplanan şahıs, yüzündeki demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Şehitler Mahallesi'nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Hakkı D. (50) kömür indirirken römorkun üzerindeki çekme halatı bir anda koptu. Halatın ucunda bulunan demir parçası Hakkı D.'nin yüzüne saplandı. Acılar içinde kalan şahıs, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

YÜZÜNDEKİ DEMİRLE HASTANEYE GETİRİLDİ

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, yüzünde demir parçasıyla ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

04 Kasım 2025
