Konteyner alev alev yandı

Adıyaman’da bir konteyner alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-1 Konteyner Kent içerisinde bulunan bir konteyner henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı alev aldı.

Adıyaman’da bir konteyner alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-1 Konteyner Kent içerisinde bulunan bir konteyner henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı alev aldı.

Alev alan konteyner için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Rüstem Ç.’ye ait konteyner ve içerisinde bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

