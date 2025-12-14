HABER

Kontrolden çıkan araç 4 otomobil ve 3 motosiklete çarpıştı

Adıyaman’da kontrolden çıkan bir otomobilin 4 otomobil ve 3 motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç 4 otomobil ve 3 motosiklete çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 4 otomobil ile 3 motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada araçlarda ve motosikletlerde hasar meydana gelirken otomobil sürücüsü ise yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
