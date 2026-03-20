  2. HABER
Kontrolden çıkan araç reklam panosuna çarptı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak reklam panosuna çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Feci kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kontrolden çıkan araç reklam panosuna çarptı! 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 06.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl yönüne seyreden İmran S. (18) yönetimindeki otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bir mobilya mağazasının beton reklam panosuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile yolcular Aslan Demir (20) ve Mert C. (19) ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslan Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü ile Mert C. ise ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla savrularak yoldan çıktığı ve reklam panosuna çarptığı anlar saniye saniye yer aldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan araç reklam panosuna çarptı! 1 ölü, 2 yaralı 1

Kontrolden çıkan araç reklam panosuna çarptı! 1 ölü, 2 yaralı 2

Kontrolden çıkan araç reklam panosuna çarptı! 1 ölü, 2 yaralı 3

Kontrolden çıkan araç reklam panosuna çarptı! 1 ölü, 2 yaralı 4

Kontrolden çıkan araç reklam panosuna çarptı! 1 ölü, 2 yaralı 5

Kontrolden çıkan araç reklam panosuna çarptı! 1 ölü, 2 yaralı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

