Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Isparta-Konya karayolu Etibank Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki kamyonet, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Mehmet K. ile yolcu konumunda bulunan Elif K. ve Süleyman C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

