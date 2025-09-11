HABER

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparken, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi'nden kent merkezine seyir halindeki otomobil sürücüsü Şenay Ö., TOKİ mevkiinin geçtiği esnada bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç içinde yolcu olarak bulunan Şevval Ö. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Dünya bu olayla ayağa kalktı! Trump resmen çıldırdı: "Ne işi var?"

Korkunç bir suikastta öldürülmüştü! İşte Charlie Kirk'ün vurulma anı

Ankara depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: '7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir'

