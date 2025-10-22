HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobilin devrildiği kazara sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Ankara-Yozgat karayolu Arifoğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Hacı Mehmet Karadavut (65) idaresindeki 66 ACN 237 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken K.K. yaralandı. Yaralı, Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

22 Ekim 2025
22 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitlis'te 12 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandıBitlis'te 12 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
Zelenskiy: Norveç’ten 150 milyon dolarlık enerji desteği aldıkZelenskiy: Norveç’ten 150 milyon dolarlık enerji desteği aldık
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Yozgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.