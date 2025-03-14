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  4. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyenlere çarpıp markete daldı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyenlere çarpıp markete daldı: 3 yaralı

14.03.2025 00:04
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptıktan sonra markete daldı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay anı kameraya yansıdı.

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyenlere çarpıp markete daldı: 3 yaralı

Kaza, Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet B.V. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne I.D. ve 8 yaşındaki oğluna çarptı.

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3 KİŞİ YARALANDI

Kaldırımda bulunan A.K.’ye de çarpan otomobil ardından markete daldı. Olayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan sürücü ve yanındaki yolcu da yapılan çalışmanın ardından yakalandı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Öte yandan kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı görüntülendi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kaza
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