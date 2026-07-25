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Kontrolden çıkan otomobil markete daldı, vatandaşlar ölümden döndü

Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir markete girdi. Kaza anı kameralara yansırken, markette bulunan çalışanlar ve müşteriler ölümden döndü.

Kontrolden çıkan otomobil markete daldı, vatandaşlar ölümden döndü

Olay, Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 ARN 035 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil markete daldı, vatandaşlar ölümden döndü 1

MUĞLA'DA OTOMOBİL MARKETE DALDI

Kontrolden çıkan otomobil. yol kenarında bulunan bir zincir markete daldı. Kaza sırasında markette bulunan çalışanlar ve müşteriler büyük panik yaşarken, olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

İŞ YERİ KAMERASINA YANSIDIR

Maddi hasarın meydana geldiği kazada, markettekilerin adeta ölümden döndüğü anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın bir anda markete dalması ve içerideki vatandaşların rafların arasında kaldığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
milas Muğla kaza
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