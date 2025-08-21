HABER

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı... O anlar kamerada

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı... O anlar kamerada

Kaza, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda seyir halinde ilerleyen E.Y. (20) idaresindeki 06 EF 077 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü yaralanırken, otomobillerde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı... O anlar kamerada 1

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin seyir halindeyken yol dışına çıkıp kaza yaptığı görüldü.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Kahramanmaraş kaza
