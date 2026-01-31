HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önce kaldırıma, ardından refüjdeki ağaca çarpıktan sonra takla atarak durabildi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Payallar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. (34) idaresindeki otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı 1

KONTROLÜNÜ KAYBEDEN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Araç önce yol kenarındaki kaldırıma, ardından refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra takla attı.
Kazada yaralanan sürücü A.Y. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı 2

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Otomobilin yolda kontrolden çıkıp refüje çarpması, ardından refüj üzerindeki ağaca çarpıp takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştüİki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Malatya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıMalatya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.