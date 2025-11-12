Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Bursa-İnegöl-Bozüyük kara yolunda seyir halindeki otomobilin sürücüsü Tahir E., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparken, araçta yolcu olarak bulunan Temel E. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır