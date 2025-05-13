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Kontrolden çıkan taksi elektrik direğine çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce orta refüjdeki ağaca, ardından elektrik direğine çarpan ticari taksideki 2 kişi hayatını kaybetti.

Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, Serdar G. idaresindeki 33 T 0014 plakalı ticari taksi, Erdemli ilçesi istikametinden Mersin şehir merkezi yönüne seyir halinde iken, Davultepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce orta refüjdeki ağaca, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile birlikte yanında bulunan Nevzat Çılgın Özen adlı yolcu hayatını kaybetti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ölenlerin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
taksi kaza
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