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Konya 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 03 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Konya 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Konya'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 26°C olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C'ye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 14°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 28 km/saat olacak. Nem oranı %25 ile %70 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 4 Temmuz Cuma günü sıcaklık 25°C. 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 28°C. 6 Temmuz Pazar günü 31°C. 7 Temmuz Pazartesi günü ise 32°C olarak tahmin ediliyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları gün ortasında daha dik açıyla gelecek. Cilt koruması için güneş kremi kullanmak ve uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudun susuz kalmasını önlemek önemlidir. Ayrıca, güneşin etkisini azaltmak için şapka veya güneş gözlüğü gibi koruyucu aksesuarlar kullanmak önerilir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekmektedir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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