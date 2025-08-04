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Konya 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 4 Ağustos Pazartesi günü hava durumu gündüz 32°C, gece ise 22°C civarında olacak.

Konya 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Konya'da 4 Ağustos Pazartesi günü hava durumu gündüz 32°C, gece ise 22°C civarında olacak. Muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Salı günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 34°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklığı 22°C civarında devam edecek. Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 35°C'ye yükselebilir. Gece sıcaklığı yine 22°C civarında olacak. Perşembe günü hava güneşli geçecek. Sıcaklık 33°C civarında seyredecek. Gece ise 21°C civarında kalacak.

Ağustos ayı boyunca Konya'da genellikle sıcak ve kurak bir hava hakimdir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 30°C civarındadır. Gece sıcaklıkları ise 17°C civarındadır. Yağış miktarı yıllık ortalamanın oldukça altındadır. Ağustos ayında ortalama 5 mm yağış düşmektedir.

Bu dönemde ultraviyole (UV) ışınları daha yoğun olabilir. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle cilt kanseri riski artabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Uygun kıyafetler giymek de gereklidir. Sıcak havalarda vücut su kaybını önlemek için bol su içmelisiniz. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da önemlidir. Sahada çalışanlar veya spor yapanlar için günün serin saatlerini tercih etmek faydalıdır. Düzenli aralıklarla dinlenmek önemli bir noktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek en sağlıklı yaklaşım olacaktır. Planlarınızı buna göre düzenlemeniz önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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