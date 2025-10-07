Konya 07 Ekim Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 7 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 11°C civarında seyredecek. Nem oranı %53 seviyesinde. Rüzgar hızı 5.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:51. Gün batımı ise 18:23 bekleniyor.

8 Ekim Çarşamba günü yer yer sağanak yağmurlar etkili olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 18°C olacak. Gece en düşük sıcaklık ise 6°C civarında gerçekleşecek. 9 Ekim Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 17°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 4°C olarak tahmin ediliyor. 10 Ekim Cuma günü hava yine güneşli. Gündüz en yüksek sıcaklık 18°C olacak. Gece en düşük sıcaklık 6°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 8 Ekim'deki sağanak yağmurlar için uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları fazla olacaktır. Kat kat giyinmek vücut ısısını dengede tutar. Rüzgar hızı düşük olsa da hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır. Gün doğumu ve batımı saatlerini göz önünde bulundurun. Açık hava etkinliklerinizi planlamak, gün ışığından etkili bir şekilde yararlanmanızı sağlar.