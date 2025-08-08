HABER

Konya 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Melih Kadir Yılmaz

Konya'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C civarında, gece ise 21°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 9 Ağustos Cumartesi günü 32°C, 10 Ağustos Pazar günü ise 31°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde Konya'da gündüzleri sıcaklıklar 30°C'nin üzerinde olacak. Geceleri ise 16-18°C arasında seyredecek. Ağustos ayı boyunca genellikle açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Nem oranı da düşük seviyelerde kalacak.

Sıcak hava koşulları nedeniyle, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00-16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamaları gerekecektir. Hayvanların serin ve gölgelik alanlarda barındırılması, aşırı sıcaktan korunmalarına yardımcı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, kalp ve solunum rahatsızlığı olanların aşırı sıcaklardan uzak durmaları gerekir. Düzenli olarak doktorlarına danışmaları önerilir.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
