Konya 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacak. Gün içerisindeki sıcaklık 6°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %58 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 5.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:55 olarak belirlendi. Gün batımı ise 18:20 olarak hesaplandı.

Pazar günü, 12 Ekim 2025, hava koşullarında farklılıklar olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. Sıcaklık 2°C ile 13°C arasında değişecek. Nem oranı %77 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 9.2 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Pazartesi günü, 13 Ekim 2025, hava daha bulutlu bir yapıya bürünecek. Sıcaklık 4°C ile 16°C arasında değişmeye devam edecek. Nem oranı %65 civarında kalacak. Rüzgar hızı 6.8 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Salı günü, 14 Ekim 2025, hava tekrar açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 4°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %65 civarında tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı 6.8 km/saat olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmek önemlidir. Özellikle Pazar ve Pazartesi günleri için hazırlıklı olmak faydalıdır. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek doğru bir seçenek olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudu korumak için kat kat giyinmek önerilir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, hava koşullarına uyum sağlamanıza yardımcı olur.