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Konya 13 Mayıs Salı hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 13 Mayıs Salı hava durumu açıklandı. Konya'da hava durumu hafif yağmurlu olacak.

Konya 13 Mayıs Salı hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Konya'da 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Hava sıcaklığı 18°C civarında seyredecek. Mayıs ayının ortalarına yaklaşırken, Konya'da genellikle ılıman ve yağışlı bir hava hakimdir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir.

14 Mayıs Çarşamba günü, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. 15 Mayıs Perşembe günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 16 Mayıs Cuma günü ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacaktır.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek ve yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Bu nedenle, seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz ve gerekli önlemleri almanız önemlidir.

Konya'da Mayıs ayı ortalama 15.9°C sıcaklıkla ılıman bir iklime sahiptir. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 39 mm, yağmurlu gün sayısı ise 7'dir. Güneşli saat sayısı 12'dir. Bu veriler Mayıs ayının Konya'da genellikle ılıman ve yağışlı geçtiğini göstermektedir.

13 Mayıs 2025 Salı günü hafif yağmurlu bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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