Konya 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava koşulları, sıcak ve güneşli olarak öngörülüyor.

Hazar Gönüllü

Konya'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava koşulları, sıcak ve güneşli olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkların 29°C, akşam saatlerinde ise 22°C olması bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğudan 18 km/saat hızla esecek. Öğle saatlerinde ise kuzey yönünden 8 km/saat hızla devam etmesi tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %53, gündüz %28, akşam %36 ve gece %42 olarak öngörülüyor. Bu veriler, gün boyunca sıcak ve kuru bir hava koşulunun hakim olacağını gösteriyor.

16 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıkların 32°C, 17 Ağustos Pazar günü 34°C ve 18 Ağustos Pazartesi günü 35°C seviyelerinde olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artmaya devam edeceği anlaşılıyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, aşırı ısınmayı önleyebilir. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Kapalı alanlarda vakit geçirmeleri de tavsiye edilmektedir.

