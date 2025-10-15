HABER

Konya 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

15-18 Ekim tarihleri arasında Konya'da hava durumu az bulutlu ve ılıman geçecektir. Hava sıcaklığı 6°C ile 24°C arasında değişim gösterecek. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor, sabah ve akşam saatlerinde ise sıcaklıklar düşebilir. Rüzgar hızı düşük seviyelerde kalacak, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sağlanacaktır. Dışarı çıkarken, güneş koruyucu kullanmayı ve uygun kıyafetler giymeyi unutmayın.

Konya 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

15 Ekim 2025 Çarşamba günü Konya'da hava durumu az bulutlu geçecektir. Sıcaklık 6°C ile 20°C arasında değişecektir. Nem oranı %68 civarında olacaktır. Rüzgar hızı ise 7.8 km/saat olarak öngörülmektedir. Gün doğumu 06:58'de, gün batımı 18:12'de gerçekleşecektir.

16 Ekim Perşembe günü bol güneş ışığı beklenmektedir. Sıcaklık yine 6°C ile 20°C arasında olacaktır. 17 Ekim Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülmektedir. Sıcaklık aralığı 7°C ile 22°C arasında değişecektir. 18 Ekim Cumartesi günüse bol güneş ışığı altında 7°C ile 24°C arasında sıcaklık beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli görünmektedir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Sabah erken saatlerde dışarı çıkarken daha kalın giyinmek faydalıdır. Gündüz saatlerinde güneş ışığından yararlanarak hafif kıyafetlerle rahatça vakit geçirebilirsiniz.

Rüzgar hızı düşük seviyelerde kalacaktır. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygundur. Yürüyüş yapabilir veya dış mekan aktivitelerine katılabilirsiniz. Ayrıca güneş ışığından yararlanırken güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Cildinizi korumak önemlidir.

Konya'da hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurun. Uygun kıyafet seçimleri yapmalısınız. Açık hava etkinliklerini planlarken güneş koruyucu ürünleri kullanmaya özen gösterin. Rüzgarın düşük seviyelerde olmasını fırsat bilerek dış mekan aktivitelerine katılabilirsiniz.

