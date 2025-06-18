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Konya 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, güneşli ve parlak geçecek. Sıcaklık 27°C olacak.

Konya 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 16°C civarında kalacak. Rüzgarın hızı 18 km/saat civarında olacak. Nem oranı %50 civarında seyredecek.

19 Haziran Perşembe günü, hava sıcaklığı 30°C'ye yükselecek. 20 Haziran Cuma günü sıcaklık 32°C olacak. Bu tarihlerde hava güneşli olacak. Gece sıcaklıkları 17°C civarında kalacak. 21 Haziran Cumartesi günü, hava sıcaklığının 31°C'ye düşmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu bir hava durumu hakim olacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Güneş koruyucu ürünler cilt koruması sağlayacaktır. Aşırı sıcaklarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da faydalıdır.

Bu günlerde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olması önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önem taşır. Ayrıca hava koşullarına uygun giyinmek ve aşırı sıcaklarda ağır aktivitelerden kaçınmak da gereklidir.

Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Aniden değişebilecek hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, sağlığı korumak açısından faydalıdır.

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hava durumu Konya
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