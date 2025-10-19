HABER

Konya 19 Ekim Pazar hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

19 Ekim 2025 Pazar günü Konya'da güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 22°C'ye kadar yükselebilirken, en düşük sıcaklığın 11°C civarında olması öngörülüyor. Takip eden günlerde, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Hava koşullarındaki değişkenlik, dışarıda şemsiye ve su geçirmez giysiler bulundurmayı gerektiriyor. Güneşli saatlerde cilt koruma ürünlerinin kullanılması da önem arz ediyor.

19 Ekim 2025 Pazar günü Konya'da hava durumu güneşli olacak. Günün ilerleyen saatlerinde bulutluluk artacak. Sıcaklık 22°C'ye kadar yükselebilir. En düşük sıcaklık ise 11°C civarında bekleniyor. Nem oranı %40 civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Saate yaklaşık 4 km hızla esecek.

20 Ekim Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar olabilir. Sıcaklıklar 10°C ile 17°C arasında değişecek. 21 Ekim Salı günü de kısa süreli sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar 5°C ile 18°C arasında olacak. 22 Ekim Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 21°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. 20 ve 21 Ekim tarihlerinde yağış ihtimali yüksek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olur. Su geçirmez giysiler de bulundurmanızda yarar var. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Buna uygun giyinmek önemlidir. Gün içinde güneşli saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Cildinizi korumak açısından bu öneri değerlidir.

