Konya 21 Ekim Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

21 Ekim 2025 Salı günü Konya'da hava durumu hafif yağmurlu olacak. Günlük sıcaklık 18°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı %55, rüzgar hızı ise güneydoğudan 2.67 km/saat şeklinde tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hafif yağmur devam edecek. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler kullanmak önemli. Tarım alanlarında ise dikkatli olunmalı; aşırı yağışlar toprak erozyonuna yol açabilir. Hava durumunu düzenli takip etmek yararlı olacaktır.

Melih Kadir Yılmaz

21 Ekim 2025 Salı günü Konya'da hava koşulları hafif yağmurlu beklenmektedir. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 18°C olacak. En düşük sıcaklık ise 14°C civarında seyredecek. Nem oranı %55 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı güneydoğu yönünden 2.67 km/saat şeklinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmemektedir. 22 Ekim Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. 23 Ekim Perşembe ve 24 Ekim Cuma günlerinde bölgesel düzensiz yağmur yağışları olacak. Sıcaklıklar gündüzleri 18°C, geceleri ise 12°C civarında kalacak.

Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmak açısından önemlidir. Yağmur nedeniyle zeminler kayganlaşabilir. Bu yüzden yürürken dikkatli olunmalıdır. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Gündüzleri hafif kıyafetler tercih edilebilir. Akşam ve sabah saatlerinde serinlik olacağı için yanınızda bir ceket bulundurmakta fayda var.

Tarım faaliyetleriyle uğraşanlar için yağışlar sulama ihtiyacını karşılayabilir. Ancak aşırı yağışlar toprak erozyonuna neden olabilir. Yağışların yoğun olduğu günlerde tarım alanlarında dikkatli olunması gerekmektedir. Gerekli önlemler alınmalıdır.

Hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmanız en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

