Konya 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu şu şekilde olacak. Gündüz sıcaklığı 16,9°C, gece sıcaklığı ise 11,7°C olarak bekleniyor. Nem oranı %50 düzeyinde. Rüzgar hızı 18,4 km/saat olacak.

22 Mayıs Perşembe günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar öngörülüyor. 23 ve 24 Mayıs günlerinde ara ara şiddetli yağmurlar bekleniyor. 25 Mayıs Pazar günü ise bölgesel düzensiz yağışlar görülecek.

Bu dönemde, yağışların yoğunluğu ve sürekliliği su baskınları ve sel riskini artırıyor. Rüzgar hızlarının artması ağaçların devrilme riskini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle, açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse kapalı alanlarda kalınmalıdır. Sürekli güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Alınacak önlemler, olası olumsuz etkileri en aza indirebilir.